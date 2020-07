Portugese doelman tijdens rust in quarantaine geplaatst

Reservedoelman André Moreira van de Portugese voetbalclub Belenenses is zaterdagavond in de rust van het duel met Moreirense (0-1) naar huis gestuurd. Hij moest onmiddellijk in quarantaine van de Portugese voetbalbond.

Moreira deelde tot twee weken geleden regelmatig een kamer met Joao Monteiro, de derde doelman van Belenenses die positief getest is op corona. Hij zat daarom afgelopen zondag niet op de bank tijdens het verloren duel met Porto (5-0).

Moreira testte de afgelopen week tot drie keer toe negatief op het coronavirus. Hij dacht daarom tegen Moreirense weer op de bank te kunnen zitten.