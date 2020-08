Fans van Feyenoord met mondkapje in De Kuip

Supporters van Feyenoord maken zich op voor de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. Het elftal van trainer Dick Advocaat ontvangt vanaf 14.30 uur Sparta Rotterdam in De Kuip.

Slechts 3000 fans zijn welkom bij het vriendschappelijke duel. Zij moeten allemaal een mondkapje dragen vanaf het moment dat ze in de rij staan om het stadion binnen te gaan tot bij het verlaten van De Kuip. Ook in het stadion moeten ze 1,5 meter afstand bewaren. Alleen mensen uit hetzelfde huishouden of jongeren tot 18 jaar mogen dicht naast elkaar zitten. Juichen en zingen is niet toegestaan, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Voorafgaand aan het duel houden de meeste fans zich keurig aan de regels. Ze wandelen met mondkapjes door de toegangspoorten. Ook in het stadion houden ze hun maskertje op. Ze moeten er wat voor over hebben om hun ploeg na vijf maanden weer aan het werk te zien. Ook in Rotterdam brandt de zon en is het ruim dertig graden.

Zingen

Tijdens de wedstrijd zullen niet alleen de voetballers nauwlettend worden gevolgd. Vooral bij de overheid zijn ze nieuwsgierig hoe de supporters zich in De Kuip gedragen. Afgelopen woensdag tijdens een openbare training zongen supporters van Feyenoord herhaaldelijk liederen. En dat is dus in strijd met het protocol van voetbal in coronatijd. Premier Mark Rutte sprak er donderdag tijdens een persconferentie schande van.

Mede daarom besloot Feyenoord na overleg met de gemeente niet 7000 maar maximaal 3000 fans toe te laten tijdens het oefenduel met Sparta. Na de wedstrijd wordt bekeken hoe de aanwezige supporters zich gedragen hebben. Dan wordt ook besproken of er volgende week bij de oefenwedstrijd tegen FC Twente fans welkom zijn.