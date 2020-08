Sevilla wint Europa League mede dankzij 2 treffers Luuk de Jong

Mede dankzij twee treffers van 'goudhaantje' Luuk de Jong heeft Sevilla in Keulen de titel in de Europa League veroverd. De nummer 4 van de Spaanse liga was in een enerverende finale met 3-2 te sterk voor Internazionale. De Jong, die in het basisteam mocht beginnen na zijn winnende treffer zondag tegen Manchester United als invaller (2-1), kwam in de eerste helft twee keer fraai tot scoren met kopballen (1-1 en 2-1). Romelu Lukaku was bij Inter de grote schlemiel. De Belgische spits zorgde eerst voor 0-1, maar een kwartier voor tijd ook voor 3-2. Hij tikte een omhaal van Diego Carlos achter zijn eigen doelman. Lukaku miste tien minuten daarvoor nog een droomkans op 2-3. Voor recordhouder Sevilla was het de zesde triomf in dit Europese toernooi. Inter, met verdediger Stefan de Vrij in de gelederen, bleef op drie titels staan. De finale stond onder leiding van arbiter Danny Makkelie, die in al het gekrakeel goed overeind bleef.