Franse matchwinner Coman voelt het verdriet van heel Parijs

Kingsley Coman zag het levenslicht in Parijs en leerde voetballen bij Paris Saint-Germain. Hij had dan ook gemengde gevoelens bij zijn doelpunt voor Bayern München tegen zijn oude club uit Frankrijk in de finale van de Champions League (1-0).

Coman kopte raak uit een voorzet van Joshua Kimmich. "Dat doelpunt gaf me een onbeschrijflijk gevoel", zei hij. "Maar ik voelde ook het verdriet van heel Parijs. Ze hebben een geweldig seizoen gehad."

"Natuurlijk geef ik me voor de volle honderd procent voor Bayern", zei Coman die zich op achtjarige leeftijd aanmeldde bij de jeugdopleiding van PSG. "Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niets deed toen ik naar al die verdrietige spelers van PSG keek. Daar werd ik ook een beetje verdrietig van. We hebben gewonnen maar PSG speelde een goede finale. Het verschil tussen beide clubs was klein. PSG mag trots zijn, al zullen ze dat nu niet zo voelen."