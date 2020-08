La Liga: FC Barcelona mag 700 miljoen euro voor Messi vragen

Lionel Messi kan FC Barcelona niet zo maar verlaten. La Liga, de organisator van de Spaanse voetbalcompetitie, heeft zondag in een statement laten weten dat de Argentijn niet zo maar onder zijn contract uit kan.

Barcelona heeft contractueel laten vastleggen dat de sterspeler voor 700 miljoen euro mag vertrekken. Verschillende Spaanse media meldden afgelopen week dat hij onder zijn tot 2021 lopende contract uit kan, maar dat is volgens La Liga niet het geval.

Messi wil de club nog voor de start van het nieuwe seizoen verlaten. De Argentijn zou zich op een clausule in zijn contract beroepen dat hij zelfs transfervrij weg mag. Volgens La Liga mag Barcelona echter een afkoopsom vragen.

Transfervrij vertrek

Voorzitter Josep Maria Bartomeu weigert met de Argentijn over een vertrek te onderhandelen. Hij benadrukt dat Messi alleen voor 700 miljoen euro weg mag, zoals in zijn contract is vastgelegd. De preses weet heel goed dat geen club dat bedrag gaat betalen. Hij wil echter ook niet de geschiedenis in gaan als de voorzitter die Messi heeft verkocht. Aan de andere kant, als Messi nog een seizoen blijft, dan is hij volgend jaar transfervrij.

De 33-jarige Messi heeft zich zondag niet bij Barcelona gemeld voor enkele fysieke testen in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De verwachting is dat hij maandag de eerste training onder de nieuwe trainer Ronald Koeman ook overslaat.