Coronabesmetting bij Zwitserse voetbalploeg

De Zwitserse voetbalploeg heeft in de aanloop naar de eerste wedstrijden in de Nations League te maken met een coronabesmetting. Keeperstrainer Patrick Foletti testte positief. De testuitslagen van alle spelers en andere stafleden waren negatief.

Foletti kreeg maandag op weg naar het trainingskamp van de Zwitsers in Basel telefonisch te horen dat iemand uit zijn directe omgeving vermoedelijk besmet was geraakt. De trainer van de doelmannen ging daarop bij aankomst in Basel direct in isolatie. "Hij heeft vanaf het begin geen contact gehad met de rest van de staf en de spelers", benadrukt de Zwitserse voetbalbond. Foletti vertoont weliswaar geen symptomen van Covid-19, maar hij testte wel positief.

De Zwitserse selectie vliegt dinsdag zonder Foletti naar Lviv, voor de wedstrijd van donderdag tegen Oekraïne. De ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic speelt zondag in Basel tegen Duitsland.