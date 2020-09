Het melkzuur spatte bijna uit de oren van matchwinner Bergwijn

Met zijn allereerste doelpunt voor het Nederlands elftal besliste Steven Bergwijn het thuisduel met Polen in de Nations League. "Het heeft een tijdje geduurd', lachte de 22-jarige aanvaller van Tottenham Hotspur. "Het werd eindelijk ook wel tijd ook."

Bergwijn vierde zijn eerste treffer voor Oranje in zijn tiende interland, na fraai voorbereidend werk van Frenkie de Jong en Hans Hateboer. Hij hoefde de bal alleen maar binnen te tikken. Een klein kwartiertje later mocht hij naar de kant. Het melkzuur spatte bijna uit zijn oren.

"Ik ben eigenlijk pas net terug van vakantie", verklaarde de aanvaller waarom zijn spieren even protesteerden. "Ik heb nu net twee weken getraind. Na een uurtje was het ook wel op. Of ik maandag tegen Italië weer inzetbaar ben? Nou ja, ik ben wel een prof. Even herstellen en weer gaan. Het zou wel moeten kunnen."

Nieuwe seizoen

Bergwijn speelde niet zijn beste interland. Hij was niet de enige. Ook voor sommige van zijn ploeggenoten moet het nieuwe seizoen eigenlijk nog beginnen. "En we moesten allemaal weer aan elkaar wennen na ruim negen maanden", zei de aanvaller die begin dit jaar PSV voor de Spurs verliet. "Dan zijn bepaalde automatismen toch een beetje weg. Je zag wel in de tweede helft dat het beter ging. Daarbij is Polen een stugge en lastige ploeg. Ze speelden ook best fysiek. Ik ben blij dat we hebben gewonnen."

Niet veel veranderd

Na het plotselinge vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona is er niet veel veranderd bij Oranje, stelde Bergwijn. "Lodeweges was er al bij als assistent en onder hem doen we eigenlijk precies hetzelfde. Wij zijn erg tevreden over hem. Het is ook mooi voor Dwight dat we deze belangrijke wedstrijd hebben gewonnen."

Lodeweges zelf was naar eigen zeggen zo blij als een kind met de overwinning. "Het is toch prachtig dat ik mijn land zo mag vertegenwoordigen", zei hij. "Ik moest alleen even wennen bij de volksliederen. Dat was wel raar zonder fans. Daarna zit je in de wedstrijd en gaat alles vanzelf."

Geen supporters

Ook Bergwijn baalde dat er geen supporters in de Johan Cruijff ArenA zaten. "Die zijn bij duels van Oranje altijd erg nadrukkelijk aanwezig", reageerde hij. "Nu konden we elkaar plotseling goed verstaan. Hebben jullie vooral Virgil van Dijk gehoord? Dat kan kloppen. Hij is een grote jongen en heeft een zware stem. Die laat hij graag horen. Hij is onze leider."

Bergwijn maakte tegen Polen plaats voor Donny van de Beek, zijn jeugdvriend met wie hij als klein jongetje nog bij Ajax speelde. Afgelopen weekeinde probeerde hij de blonde middenvelder met aan appje nog te verleiden om ook bij de Spurs te komen voetballen. Maar Van de Beek had al voor United gekozen. "We komen elkaar vast weer tegen in Engeland", besefte Bergwijn.