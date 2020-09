Circus Kudus draait direct op volle toeren in Johan Cruijff ArenA

Vlak voor de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk riep algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax de aanwezige toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA op om zich niet uitbundig te uiten, vanwege het coronavirus. Dat lukte over het algemeen best aardig, behalve als Mohammed Kudus aan de bal kwam.

De 20-jarige Ghanees, overgekomen van het Deense FC Nordsjælland, oogstte eerst nog applaus van de bijna 9000 toeschouwers die naar het stadion waren gekomen. Maar na nog een handig balletje hier en geslaagd trucje daar raakten ze enthousiaster en enthousiaster. Steeds meer fans veerden joelend op als Kudus weer een actie maakte. Ze verkozen hem ook met grote voorsprong tot 'King of the match'.

'Circus Kudus' draaide op volle toeren in zijn eerste competitiewedstrijd in Amsterdam. En dat nog wel links op het middenveld, een positie waar hij zelden speelde. "Ik ben altijd meer een aanvaller geweest", vertelde de Ghanees vlak na het laatste fluitsignaal. "Ik speelde op alle posities voorin en als aanvallende middenvelder. Maar ik ben al blij dat ik nu al een kans krijg hier."

Clubs voor het uitzoeken

Kudus leerde voetballen op straat in Accra, de soms chaotische hoofdstad van Ghana. Hij speelde zich in de kijker bij de voetbalschool Right to Dream Academy en verhuisde twee jaar geleden naar Denemarken voor een contract bij FC Nordsjælland. Kudus had afgelopen zomer de clubs voor het uitzoeken. Hij koos voor Ajax, dat ruim 9 miljoen euro voor hem over had. "Op instinct en na een goed gesprek met de trainer hier."

"Ajax voetbalt zoals ik wil voetballen", zegt Kudus. "Ik dribbel graag en wil de toeschouwers vermaken. Ik moet beter leren koppen. En ik moet leren hoe ik hier het beste positie kan kiezen. Daar helpt iedereen me heel goed mee. Ik ben best een beetje trots dat ik tot man van de wedstrijd ben verkozen. Maar belangrijker is dat we hebben gewonnen."

Kudus hoorde pas zaterdag dat hij tegen RKC de afwezige Ryan Gravenberch moest vervangen. "Natuurlijk zorgde dat voor spanning", bekent hij. "Maar ik raak niet verlamd van zenuwen. Ik gebruik ze juist om goed te spelen. Ik ben naar Ajax gekomen om te slagen en wil iedere kans die ik krijg met beide handen aanpakken."

Trainer Erik ten Hag snapt waarom de aanwezige fans enthousiast raakten van Kudus. "Bij sommige jongens moet je afwachten of ze gaan slagen, maar bij het bekijken van de beelden van zijn wedstrijden raakte ik meteen enthousiast", zei hij. "Verdedigend moet hij soms beter positie kiezen, maar het is een heerlijke speler om naar te kijken. We gaan kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen."