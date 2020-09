Advocaat: groot compliment aan supporters Feyenoord

Trainer Dick Advocaat vindt dat de supporters van Feyenoord een groot compliment verdienen. De 13.000 toeschouwers in De Kuip bij de wedstrijd tegen ADO Den Haag (4-2) hielden zich volgens Advocaat voortreffelijk aan de coronaregels. "Ik vond het sowieso heel vervelend dat afgelopen week alleen Feyenoord werd genoemd. Bij andere clubs zag je precies hetzelfde. Wij hebben vandaag in extreme mate laten zien dat we het kunnen", zei Advocaat. "Dat vind ik een groot compliment waard aan onze supporters." Regelmatig was het helemaal stil in De Kuip, waar de fans zich soms kortstondig lieten horen met gefluit of gejuich. Al snel klonk dan ook weer een waarschuwend "sssttt" door het stadion. "Iedereen weet hoe moeilijk het is om de regels te volgen. Het is ook niet in ons voordeel", zei Advocaat, die weet dat een volle en kolkende Kuip zijn ploeg vaak extra energie geeft. "Ik hoop toch wel dat Casper en Annemiek snel de juiste formule vinden." De Hagenaar doelt daarmee op het onderzoek dat clubarts Casper van Eijck met virologe Annemiek van der Eijk doet naar de risico's van besmetting in het stadion. "Van Eijck en de virologen zijn dag en nacht bezig om dit te begeleiden. Dat mag ook wel eens een compliment krijgen."