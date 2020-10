Sterk optreden van Oranje brengt Italië slechts aan het wankelen

Het Nederlands elftal heeft zich in de uitwedstrijd tegen Italië niet kunnen belonen voor een hoopgevend optreden. Oranje bleef in het stadion van Atalanta Bergamo steken op 1-1, waardoor succes in de Nations League verder uit zicht is geraakt.

Met nog twee groepswedstrijden te gaan zag Nederland de achterstand op de nieuwe koploper Polen groeien tot twee punten. Italië houdt een voorsprong van een punt. Frank de Boer verraste in zijn derde interland met een tactische variant die Italië regelmatig aan het twijfelen bracht.

De Boer vond dat hij het anders moest doen dan ruim twee maanden geleden toen Nederland geen antwoord had op de vele positiewisselingen van Italië (0-1). Daarom koos hij voor een spelsysteem waarmee zijn oude trainer Louis van Gaal succesvol was op het WK van 2014. Oranje wilde met vijf verdedigers voorkomen dat de sterke thuisploeg voor de negentiende keer op rij ongeslagen zou blijven.

Vijf verdedigers

Nathan Aké kwam er bij als vijfde verdediger en Hans Hateboer kreeg in het stadion van zijn club Atalanta de voorkeur boven rechtsback Denzel Dumfries. Donny van de Beek verving de geschorste Marten de Roon op het middenveld en de van een schorsing teruggekeerde Memphis Depay mocht een spitsenkoppel met Luuk de Jong vormen.

Het strijdplan van De Boer werkte, na een verloren oefenduel met Mexico (0-1) en een beschamend gelijkspel met Bosnië en Herzegovina (0-0). Maar Italië kwam in de zestiende minuut wel op voorsprong. Lorenzo Pellegrini ontsnapte aan de aandacht van Hateboer en schoot onberispelijk raak (1-0). De aanvaller kreeg applaus van de duizend aanwezige medewerkers van ziekenhuizen uit het zo zwaar door het coronavirus getroffen Bergamo.

Meerdere kansen

Nederland raakte niet in de war van de openingstreffer. Het imponerende stemgeluid van aanvoerder Virgil van Dijk bulderde herhaaldelijk door het stadion. Frenkie de Jong draaide zijn bewakers soms tureluurs en Daley Blind rukte met enige regelmaat overtuigend op over de linkerflank. Frenkie de Jong en Blind leidden in de 25e minuut ook de gelijkmaker van Van de Beek in (1-1). Het was het eerste doelpunt met De Boer op de bank.

Eenmaal op gelijke hoogte bracht Nederland de viervoudig wereldkampioen af en toe aan het wankelen. Luuk de Jong, tweemaal met het hoofd en eenmaal met een voet, miste drie kansen op de 1-2. En de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma redde schitterend op een inzet van Depay. Oranje mazzelde ook toen de vaak zo trefzekere Ciro Immobile een enorme fout van Hateboer niet afstrafte.