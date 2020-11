Mentale problemen houden Van der Wiel aan de kant bij RKC

Voetballer Gregory van der Wiel heeft last van paniekaanvallen en angstgevoelens. Het is een van de redenen waarom de 32-jarige Amsterdammer, die met Oranje de WK-finale van 2010 tegen Spanje speelde, nog altijd niet zijn debuut heeft gemaakt bij RKC Waalwijk. Van der Wiel werkt in Waalwijk aan zijn rentree als prof, maar mentale problemen zitten hem dwars.

De 46-voudig international geeft in een openhartig verhaal op zijn website uitleg. "Al meer dan een jaar heb ik te maken met paniekaanvallen en angstgevoelens, iets wat begon toen ik thuis in LA aan het chillen was. Op dat moment wist ik niet wat er met me aan de hand was en dacht ik dat ik een hartaanval had."

Medisch onderzoek wees uit dat Van der Wiel fysiek helemaal in orde is. Het probleem bleek mentaal te zitten. Met hulp van RKC, de club waarbij hij afgelopen zomer op amateurbasis aansloot, hoopt hij daarmee te leren omgaan.