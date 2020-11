‘Hersenoperatie Maradona succesvol verlopen’

De hersenoperatie bij de Argentijnse oud-voetballer Diego Maradona is volgens zijn arts succesvol verlopen. Bij de 60-jarige oud-wereldkampioen is na een twee uur durende operatie een bloedstolsel in zijn hersenen verwijderd.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het herstel van Maradona gaat duren. Volgens lijfarts Leopoldo Luque ging het om een routine-ingreep. "Ik heb de bloedprop met succes kunnen verwijderen en Diego heeft goed op de ingreep gereageerd," zei Luque buiten het hospitaal, waar fans van de voetballer zich hadden verzameld.

De 60-jarige volksheld werd maandag met een gammele gezondheid in het ziekenhuis in La Plata opgenomen. Bij hem werden verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging geconstateerd. Een gevolg van psychische klachten, aldus Luque.

Maradona werd tijdens en na zijn spelerscarrière getroffen door diverse kwalen. Een jarenlange cocaïneverslaving, hartproblemen en overgewicht zorgden voor een wankele gesteldheid, ook in mentaal opzicht.