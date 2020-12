Ajax onderuit tegen Liverpool na blunder van doelman Onana

Ajax heeft ook de uitwedstrijd tegen Liverpool in de Champions League verloren (1-0). Curtis Jones profiteerde na een klein uur van een enorme inschattingsfout van doelman André Onana.

De keeper uit Kameroen verkeek zich volledig op een voorzet van Neco Williams, waardoor Jones de bal voor het binnenwerken had. Ajax heeft volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA een zege op Atalanta nodig om te overwinteren in de Champions League. Bij ieder ander resultaat bekert het elftal van trainer Erik ten Hag volgend jaar verder in de Europa League.

Liverpool en Ajax maakten er geen spectaculaire wedstrijd van. Maar de door blessures geplaagde thuisploeg gaf weinig kansen weg. Even voor de treffer van Jones schoot Neres op de paal. Ook invaller Klaas-Jan Huntelaar miste in de slotfase een grote kans.