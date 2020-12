Makkie? Oranje in WK-kwalificatie onder meer tegen Turkije en Noorwegen

Het Nederlands elftal stuit in het Europees kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap van Qatar in 2022 op Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar. Deze tegenstanders van Oranje kwamen tevoorschijn tijdens de loting in Zürich. Nederland belandde als groepshoofd in poule G. De WK-kwalificatie in Europa begint komend jaar in maart, de laatste groepswedstrijd is in november 2021. De tien poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De tien nummers 2 strijden in de play-offs met twee landen uit de Nations League om drie resterende tickets. De mondiale eindronde met 32 deelnemers begint in Qatar met de openingswedstrijd op 21 november 2022 en eindigt met de WK-finale op 18 december. Niet loten Oranje kon sowieso niet loten tegen België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken en Duitsland. Deze negen landen zaten als groepshoofd eveneens in pot 1. Het WK-kwalificatietoernooi van de UEFA bestaat uit vijf groepen met vijf landen en vijf poules van zes landen. Italië, België, Frankrijk en Spanje wisten vooraf dat ze in een poule van vijf landen terecht zouden komen. Deze vier voetbalnaties hebben zich geplaatst voor de Final Four van de Nations League, die volgend jaar in het najaar wordt afgewerkt. Tijdens die interlandperiode in oktober 2021 staan voor de andere landen WK-kwalificatieduels op het programma. Bij de loting in Zürich waren vanwege de coronacrisis geen officials en bondscoaches van de 55 lidstaten aanwezig. Oud-international Rafael van der Vaart was wel van de partij. Hij assisteerde samen met de Italiaanse oud-voetballer Daniele De Rossi FIFA-directeur Jaime Yarza bij het trekken van de balletjes. De FIFA hield bij de loting rekening met politieke spanningen tussen landen, met extreme weersomstandigheden in diverse landen en met te lange reisafstanden voor de deelnemers.