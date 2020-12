Inbraak in woning voetballer Rossi tijdens zijn begrafenis

Op de dag van de begrafenis van voormalig topvoetballer Paolo Rossi is zaterdag volgens Italiaanse media ingebroken in zijn huis in Bucine nabij Arezzo. Een medewerker van de familie ontdekte de inbraak. Volgens nieuwsagentschap Ansa loopt het onderzoek nog, maar er zouden onder meer sieraden gestolen zijn.

Paolo Rossi overleed donderdag op 64-jarige leeftijd. Duizenden fans waren zaterdag aanwezig bij en rond zijn begrafenis in Vicenza. De kist met de ster van het wereldkampioenschap in 1982 werd naar de plaatselijke kathedraal gedragen door ploeggenoten van het Italiaanse elftal waarmee Rossi destijds het WK won. Onder hen bevonden zich Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Giancarlo Antognoni, Alessandro Altobelli, Franco Causio, Fulvio Collovati en Giuseppe Bergomi. De plechtigheid werd live door de omroep RAI uitgezonden.

Voetbalclub Vicenza hield vrijdag in het stadion een afscheidsplechtigheid voor Rossi. De spits speelde tussen 1976 en 1979 voor Vicenza. Dankzij de doelpunten van Rossi promoveerde de club in 1977 naar de Serie A.