‘The Hunter’ staakt na dit seizoen zijn jacht op doelpunten

"Zeg nooit nooit", zei Klaas-Jan Huntelaar na de eenvoudige zege van Ajax op PEC Zwolle (4-0). "Maar ga er maar vanuit dat ik na dit seizoen stop met voetballen. Het is mooi geweest, ook mijn lichaam is wel eens uitgeput. Voetballen is het leukste wat er is, maar mijn jeugd is nu wel bijna voorbij."

Wie Huntelaar zag voetballen tegen PEC, zag een spits die nog net zo gretig is als toen hij in 2002 in het shirt van PSV in het betaalde voetbal debuteerde. De 37-jarige aanvaller opende de score met zijn 150e doelpunt in de Eredivisie. En hij wilde meer. Daarom werd hij soms boos als een ploeggenoot hem niet aanspeelde.

"Als ik speel, dan wil ik nog steeds winnen en zoveel mogelijk scoren", vertelde hij. "Ik vind het niet erg om hard te trainen, al voel ik mijn lichaam wel eens. Maar ik heb er de laatste maanden goed over nagedacht. Arjen Robben is ook op zijn besluit teruggekomen. Maar ik heb echt goed nagedacht. Mijn kinderen willen dat papa doorgaat. Maar aan alles komt een einde. Het is na dit seizoen wel mooi geweest."

Altijd en overal scoren

Ook op zijn 37e staat Huntelaar nog garant voor doelpunten. Al liet hij afgelopen weken tegen Liverpool en FC Twente zien dat hij niet meer zo meedogenloos is als in zijn beste tijden. Maar scoren deed Huntelaar na zijn vertrek bij PSV en De Graafschap altijd en overal. Via AGOVV belandde hij bij Heerenveen, waar hij zich in de kijker speelde bij Ajax, zijn favoriete club waar hij na omzwervingen langs Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 drie jaar geleden weer terugkeerde.

Huntelaar wilde nog minimaal een keer kampioen worden met Ajax en slaagde in 2019 in die missie, nadat hij met zijn ploeg via Real Madrid en Juventus de halve finales van de Champions League had bereikt. "Ik ken mijn rol sinds mijn rentree en speel lang niet meer altijd", zei Huntelaar. "Maar het is het waard geweest."

Trainer worden

Voor terugkijken op hoogte - en dieptepunten vindt Huntelaar het nog te vroeg. "Dat doe ik wel als het echt voorbij is", zei hij. Maar zo dodelijk als Huntelaar voor het doel is de laatste 20 jaar geen Nederlandse aanvaller geweest. Ook voor Oranje was hij met 42 doelpunten in 76 interlands ongekend productief. Want zo vaak speelde hij geen hele wedstrijd. En in de bloei van zijn loopbaan kozen de bondscoaches vaak voor Robin van Persie, die net iets completer was als spits.

Huntelaar weet nog niet of hij na volgend seizoen in een andere rol bij Ajax verder gaat. "Maar hij is altijd welkom bij mij", zei trainer Erik ten Hag. "Onze jonge spelers kijken vaak met open mond toe wat hij allemaal brengt op een training. Traoré en Brobbey komen er aan. Maar als ik een beroep op Huntelaar doe, dan staat hij er. Ik weet dat hij wel trainer wil worden. Hij kan aanvallers trainen, maar hij kan nog veel meer. Hij kan spelers duidelijk maken dat ze alles moeten doen om de top te halen. Maar eerst wil hij dit seizoen nog titels winnen. Hij wil zijn loopbaan mooi afsluiten."