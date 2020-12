Opgepakte Ajacied Promes hoort maandag of hij vast blijft zitten

Quincy Promes in zondag gearresteerd op verdenking van een steekpartij. De 28-jarige aanvaller van Ajax is verhoord en blijft in ieder geval tot maandag vastzitten.

De steekpartij heeft in juli plaatsgevonden in een loods in Abcoude. Een familielid van Promes raakte zwaargewond en liep onder meer zeer ernstig knieletsel op. Volgens De Telegraaf deed de man een maand geleden aangifte bij de politie.

Promes ontkent iedere betrokkenheid, zo laat zijn advocate Manon Aalmoes weten. "Promes betwist uitdrukkelijk de beschuldiging. Promes was op het moment van het incident niet ter plaatse. Promes werkt volledig mee aan het onderzoek", laat ze in een schriftelijke verklaring aan het ANP weten.

Voldoende aanleiding

De politie zag zondag voldoende aanleiding om Promes te arresteren. Op mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg staat maximaal vier jaar gevangenisstraf.

Ajax vindt het nog te voorbarig om te reageren. "Het is een vervelende kwestie", reageert een woordvoerder namens de clubleiding. "Maar als je ergens van wordt beschuldigd, dan wil dat nog niet zeggen dat je het hebt gedaan. Het is dus nu te voorbarig om er vanuit Ajax iets over te zeggen. De woordvoering loopt via zijn advocate."

Hele wedstrijd

Promes speelde zaterdag nog een hele wedstrijd voor Ajax tegen PEC Zwolle. De 47-voudig international van het Nederlands elftal droeg met een treffer bij aan een eenvoudige zege (4-0). Promes was de laatste maanden niet zeker meer van een basisplaats. Hij bleef ver verwijderd van het niveau dat hij sinds zijn komst in de zomer van 2019 bij Ajax haalde. Trainer Ten Hag zei zaterdagavond nog dat Promes geen top half jaar draait maar nog steeds belangrijk is.

Promes belandde destijds op voorspraak van Ten Hag bij Ajax. De coach leerde hem kennen toen hij Go Ahead Eagles nog onder zijn hoede had. Promes speelde ook FC Twente, Spartak Moskou en Sevilla.