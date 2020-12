Ajax-speler Promes weer vrij, blijft wel verdachte

Ajax-speler Quincy Promes is weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie heeft hem dinsdag heengezonden. Volgens het OM zijn er geen gronden om het voorarrest van de 28-jarige voetballer te verlengen. Promes blijft wel verdachte in de zaak.

De Ajacied werd zondagochtend gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude. Hierbij liep een familielid van de voetballer onder meer zeer ernstig knieletsel op.

Promes ontkent iedere betrokkenheid, liet zijn advocate Manon Aalmoes eerder weten. Haar verklaring staat haaks op die van Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het familielid van Promes dat werd gestoken.