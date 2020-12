Coach Koeman gelooft niet echt meer in landstitel voor Barcelona na nieuwe afgang

BARELONA (ANP) - Trainer Ronald Koeman beseft dat hij een wonder nodig heeft om met Barcelona nog kampioen van Spanje te worden. "Je moet realistisch zijn", zei hij na het teleurstellende gelijkspel tegen Eibar (1-1). "Niets is onmogelijk in het leven, maar de afstand met Atlético is wel heel groot."

Barcelona heeft een achterstand van 7 punten op lijstaanvoerder Atlético Madrid, dat ook nog eens twee duels minder heeft gespeeld. "En we hebben het over een team dat concurrenten weinig kansen geeft en heel regelmatig presteert'", zei Koeman over de koploper. "We hebben best wel kansen gekregen tegen Eibar. Maar dit overkomt ons te vaak. We geven ook weer een goal weg."

Martin Braithwaite miste in de openingsfase een strafschop voor Barcelona. "Griezmann had laatst ook gemist en Martin scoorde in de Champions League vanaf 11 meter", verklaarde Koeman waarom de Deen achter de bal ging staan.

Lionel Messi zat met een enkelblessure op de tribune. "Dat was zonde, want hij maakt het verschil", zei Koeman. "Zonder hem scoren we nog moeilijker."