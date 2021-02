Ron Vlaar stopt per direct met voetballen. De 35-jarige verdediger van AZ heeft dat besloten vanwege aanhoudende fysieke klachten. Hij is al in zijn gesprek over een andere rol bij de club uit Alkmaar, zo meldt AZ.

Vlaar kwam op 15 september vorig jaar tijdens een duel met Dinamo Kiev voor het laatst voor AZ in actie. Hij kwam 32 keer voor Oranje uit.