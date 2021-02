PSV-trainer Schmidt pleit voor afschaffen van VAR

PSV-trainer Roger Schmidt pleit voor het afschaffen van de VAR. Dat zei hij op zijn persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, zaterdag om 16.30 uur.

Schmidt haalde een overtreding aan van Ajacied Nicolás Tagliafico op Mohamed Ihattaren, woensdag in de kwartfinales van het toernooi om de KNVB-beker. Dat de harde tackle met een gele kaart en niet met rood werd bestraft, is volgens Schmidt ongelooflijk.

"De VAR kunnen we wel opgeven. Stop er maar mee", zei Schmidt met stemverheffing. "Het was een test van twee jaar en mijn conclusie is dat hij niets heeft toegevoegd. Iedere scheidsrechter over de hele wereld zou zeggen dat dit een 100 procent, nee '1000 procent' zelfs, rode kaart was. En we hebben een VAR en die zegt: het is geen rode kaart. Vertel mij dan maar waarom we de VAR nog nodig hebben."

PSV verloor de bekerwedstrijd met 2-1.