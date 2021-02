Tevreden Ten Hag: Young Boys tegenstander met perspectief

Trainer Erik ten Hag is tevreden over de loting voor de achtste finales van de Europa League, die Ajax in de achtste finales aan Young Boys heeft gekoppeld. "Dat geeft wel perspectief", zei hij bij Ajax TV. "Maar als je Bayer Leverkusen weet uit te schakelen zonder je spits, dan heb je een heel goed team."

Ten Hag doelde op Jean-Pierre Nsamé, de topscorer van de ploeg die de laatste drie jaar landskampioen werd. Hij ontbrak donderdag tijdens het gewonnen uitduel in Leverkusen (0-2) vanwege een schorsing.

Young Boys kan dit seizoen de landstitel bijna niet meer ontgaan. De koploper heeft al een voorsprong van 18 punten op Basel, de huidige nummer 2 van de competitie. "Ze staan soeverein bovenaan", wist ook Ten Hag.

Maar Ajax had ook aan tegenstanders als Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur of AC Milan gekoppeld kunnen worden. "Maar dat wil niet zeggen dat we tegen die ploegen geen perspectief hadden gehad", stelde de trainer van Ajax die zijn ploeg de afgelopen week tweemaal van Lille zag winnen.

Ajax speelt op 11 maart eerst thuis tegen Young Boys. De return is op 18 maart in Bern, de dag waarop Ajax haar 121e verjaardag viert.