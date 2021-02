Tadic: Dumfries noemde mij een mietje en was vervelend

Ajacied Dusan Tadic werd zondag in de slotfase van de uitwedstrijd tegen PSV (1-1) door PSV-aanvoerder Denzel Dumfries uitgemaakt voor "pussy" (mietje). Dat zei de Serviër, die in blessuretijd vanaf de strafschopstip voor de 1-1 zorgde.

"Er kwamen meerdere spelers naar me toe. Ze trapten in het veld en maakten een gat in de grond", aldus Tadic. "Denzel zei dat ik mietje ben en geen echte leider. Als ik dan scoor, zeg ik wat terug. Dat lijkt me normaal. Hij is een goede jongen en als hij wil praten, hoor ik het wel. Dit soort dingen gebeuren soms."

Tadic en Dumfries moesten allebei door medespelers in bedwang worden gehouden. Tadic had de moeder van Dumfries beledigd, zei Dumfries. Tadic ging daar niet op in.