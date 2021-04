Klaassen kan nederlaag van Ajax tegen AS Roma nauwelijks geloven

Davy Klaassen bleef zichzelf maar dezelfde vraag stellen na het verloren thuisduel van Ajax met AS Roma (1-2) in de kwartfinale van de Europa League. "Hoe hebben we deze wedstrijd kunnen verliezen", vroeg hij zich ook na een snelle douchebeurt nog af. "Dit had echt nooit fout mogen aflopen."

Klaassen schoot Ajax in de 39e minuut op 1-0, voor de 25e keer in zijn loopbaan. Dusan Tadic kreeg in de 53e minuut een uitgelezen kans om de koploper van de Eredivisie al aardig op weg naar de halve finales te helpen. Maar de penaltyspecialist uit Servië miste vanaf 11 meter. En vier minuten later blunderde doelman Kjell Scherpen na een vrije trap van Lorenzo Pellegrini (1-1).

Tadic kon wel huilen, vertelde hij vlak na de 1-2 van Roger Ibanez in de slotfase. De aanvoerder voelde zich schuldig, net als Scherpen die zijn Europese debuut mocht maken omdat André Onana (dopingschorsing) en Maarten Stekelenburg (knieblessure) niet beschikbaar waren. "Ik weet hoe ze zich voelen", zei Klaassen. "Ik heb ook wel eens in zo'n situatie gezeten. Dan denk je alleen maar dat je het elftal in de steek hebt gelaten. Ik heb het gedaan, denk je dan. Maar dat is niet altijd helemaal zo."

Gemiste kansen

"Want", oordeelde Klaassen. "Na de 1-0 en de 1-1 hebben we ook zeker zes opgelegde kansen gemist", doelde hij onder meer op mogelijkheden van Antony, Nicolás Tagliafico en de ingevallen Brian Brobbey. "Zeker op dit niveau moeten dat minimaal drie doelpunten zijn. Maar daar hebben we nu niets meer aan."

De gemiste kansen geven Klaassen wel hoop voor de return van volgende week donderdag in het Olympisch Stadion in Rome. "Ik denk dat we die wedstrijd niet heel anders moeten aanpakken", zei hij. "Behalve dat we voor het vijandelijke doel scherper moeten zijn."

Thuisvoordeel

Zonder fans op de tribune hebben ploegen ook in Europese competities nauwelijks thuisvoordeel meer. Drie van de vier kwartfinales van de Europa League werden donderdag gewonnen door de bezoekende club, de vierde eindigde gelijk. Ook twee van de vier uitspelende ploegen in de Champions League wisten afgelopen week te winnen.

Bij Ajax klampten ze zich na de nederlaag tegen AS Roma een beetje vast aan het verloren thuisduel van twee jaar geleden met Real Madrid. Ook toen ging de club uit Amsterdam met 1-2 onderuit, maar sloeg het in Spanje meedogenloos toe (1-4). "We hebben dit seizoen in Europese duels laten zien dat we ook heel zuinig met mogelijkheden kunnen omspringen", hield Klaassen hoop. "Het is nog lang niet gespeeld. We gaan er volgende week voor daar."