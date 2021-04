Trainer Ten Hag is nog niet klaar bij Ajax

Trainer Erik ten Hag lijkt zijn toekomst voorlopig aan Ajax te verbinden. "Ik sta nog een jaar onder contract, maar dat is formeel", antwoordde de coach toen hij vlak voor de laatste training voor het uitduel met AS Roma een vraag over zijn toekomstplannen kreeg. "Maar ik heb het uitstekend naar mijn zin. We willen bouwen aan een team dat niet alleen op de kaart staat in Europa maar dat ook kan wedijveren met de beste ploegen. Ik wil daar een bijdrage aan leveren."

De 51-jarige Ten Hag debuteerde in januari 2018 als trainer van Ajax, als opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. Na een teleurstellend eerste half jaar leidde hij Ajax in zijn eerste hele seizoen naar de landstitel, halve finale van de Champions League en winst van de KNVB-beker. Ajax stond vorig seizoen bovenaan toen de Eredivisie voortijdig werd afgebroken vanwege corona.

De club uit Amsterdam strijdt op dit moment nog op drie fronten. De kwartfinalist van de Europa League speelt zondag de bekerfinale tegen Vitesse en kan volgende week zondag in het thuisduel met AZ mogelijk al de 35e landstitel veiligstellen.