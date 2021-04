Ajax ziet in Rome een einde komen aan Europees avontuur

Met het gevoel dat het heel anders had moeten lopen, heeft Ajax het Europese avontuur voor dit seizoen moeten beëindigen. Het elftal van Erik ten Hag was ook in Stadio Olimpico sterker dan AS Roma, maar het uiteindelijke gelijkspel (1-1) was onvoldoende om de vorige week opgelopen achterstand (1-2) te repareren.

Geen derde halve Europese finale in vijf seizoenen voor Ajax. Na de uitschakeling in de Europa League wacht zondag alweer een bekerfinale tegen Vitesse en een week later mogelijk de kampioenswedstrijd tegen AZ.

Na de onnodige nederlaag van vorige week in Amsterdam had Ajax zich voorgenomen dit keer wel zorgvuldig met de kansen om te springen. Maar ook nu waren de eerste twee mogelijkheden niet besteed aan de aanstaande kampioen van Nederland. Davy Klaassen verzuimde na 13 minuten op aangeven van Antony te scoren. Dusan Tadic stuitte even later op doelman Pau López.

Veel balbezit

Ajax startte met Tadic als spits en de Brazilianen Antony en David Neres op de flanken. Sean Klaiber mocht de geschorste Devyne Rensch vervangen maar liep halverwege de eerste helft een hamstringblessure op. Met de ingevallen Perr Schuurs in de gelederen was Ajax veel in balbezit, maar kon het niet camoufleren dat Daley Blind ontbrak. Zonder Blind, de architect van het Amsterdamse aanvalsspel, wist Ajax zich vlak voor de winterstop ook niet ten koste van Atalanta voor de achtste finales van de Champions League te kwalificeren.

Trainer Ten Hag keek het een half uur aan en besloot dat Ajax na rust met meer opportunisme de aanval moest kiezen. Hij bracht Brian Brobbey voor Antony en zag dat al na 4 minuten beloond. Schuurs lanceerde Brobbey die meteen raak schoot (0-1). Brobbey had even later ook een aandeel in de 0-2 van Tadic maar die treffer werd afgekeurd. De videoscheidsrechter dirigeerde de Britse arbiter Anthony Taylor naar de kant en die oordeelde bij nader inzien dat Nicolás Tagliafico even voor het doelpunt een overtreding op Henrikh Mkhitaryan had gemaakt.

Ajax rook bloed en Ten Hag bracht met Mohammed Kudus een extra aanvallende middenvelder. Maar na 72 minuten ging het mis. Timber gleed uit en Riccardo Calafiori kreeg de bal via het lichaam van Ryan Gravenberch bij Edin Dzeko, die de bal voor het inschieten had (1-1). Met Lassimna Traoré en ook Oussama Idrissi koos Ajax met nog meer spelers de aanval. Dat leidde niet meer tot een treffer en gewenste verlenging. Ajax is uitgeschakeld, ook omdat Tadic vorige week een penalty miste en Kjell Scherpen blunderde bij de gelijkmaker van de Italianen.