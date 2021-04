Koeman pakt eerste prijs met Barcelona, hoofdrol De Jong

Coach Ronald Koeman heeft met FC Barcelona zijn eerste prijs veroverd. De ploeg van de oud-bondscoach won in de Spaanse bekerfinale met 4-0 van Athletic Club. Alle treffers in Sevilla vielen in het laatste half uur.

Frenkie de Jong vervulde een hoofdrol bij Barça. De Nederlandse international verzorgde de assist bij de openingstreffer van Antoine Griezmann en bracht zelf de tweede treffer op zijn naam. Lionel Messi zorgde daarna met twee treffers voor de eindstand. Bij 3-0 kwam de assist opnieuw van de excellerende De Jong.

Recordhouder Barcelona won de Copa del Rey voor de 31e keer. Athletic bleef op 23 eindzeges staan. De club uit Bilbao schreef in 1984 voor de laatste keer het nationale bekertoernooi op zijn naam.

Voor Athletic was het deze maand alweer de tweede bekerfinale. Eerder stond de eindstrijd van het vorige seizoen nog op programma. Op 3 april verloor Athletic met 1-0 van Real Sociedad.

Toekomst

Koeman kon de fraaie bekerwinst in zijn eerste seizoen als trainer van zijn grote liefde heel goed gebruiken. Barcelona greep in januari naast de Spaanse Supercup. Hetzelfde Athletic won, ook in Sevilla, na verlenging met 3-2. In de Champions League moest de ploeg van Koeman in de achtste finales voorrang verlenen aan Paris Saint-Germain. In La Liga mag Barça nog wel hopen op de titel, al staan Atlético Madrid en Real Madrid er momenteel beter voor.

Koeman maakte in de aanloop naar de bekerfinale bezwaar tegen een aantal vragen over zijn toekomst bij Barcelona. Hij vond het "vreemd" dat zijn positie hier en daar ter discussie werd gesteld. "Ik heb nog een contract voor een jaar. Ik weet dat er altijd druk op staat. Daar kan ik mee omgaan, maar soms begrijp ik het niet", verzuchtte hij.

Koeman zag zijn ploeg sterk beginnen aan de bekerfinale. Barcelona verzuimde echter een groot overwicht in doelpunten uit te drukken. De Jong schoot in de beginfase de bal met binnenkant voet tegen de paal, op aangeven van Messi. Ook na de rust was Barcelona de veel betere ploeg. Pas na een uur brak Griezmann de ban waarna De Jong met een kopbal voor 2-0 zorgde. Messi tilde daarna de stand met twee gave treffers naar 4-0. Koeman zag het langs de kant allemaal glunderend aan.