Alle zes Engelse clubs trekken zich terug uit Super League

Ook Liverpool, Arsenal, Manchester United en Tottenham Hotspur hebben zich teruggetrokken uit de Super League. De voetbalclubs hebben dat in een gezamenlijke verklaring gemeld. Eerder zei Manchester City al af te zien van het project.

Volgens de BBC heeft ook Chelsea zich hierbij aangesloten. Dat betekent dat alle Engelse clubs zich van het initiatief hebben teruggetrokken. Er blijven dan nog slechts drie clubs uit Spanje en drie uit Italië over: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan en Internazionale.

City was de eerste die er van afzag. "We zijn de formaliteiten gestart om ons terug te trekken", meldde de koploper van de Premier League. Arsenal bood excuses aan voor het mislukte project. "We hebben een fout gemaakt." Liverpool: "We dachten dat we in de kopgroep zaten. Dat bleek niet zo te zijn." Manchester United: "We hebben heel goed geluisterd naar de fans, naar onze politici en naar de aandeelhouders. De enige juist keuze is om ons terug te trekken."

Twee dagen geleden maakten twaalf Europese topclubs bekend de Super League tot stand te brengen, een soort van besloten competitie. Dat leidde tot een storm van kritiek, niet in het minst van de Engelse voetbalfans.

Inmiddels is de voetbalwereld er van overtuigd dat het initiatief binnen enkele uren definitief wordt afgezegd. Veel topbestuurder van de betreffende clubs trekken vermoedelijk hun conclusies uit het mislukte project.