Elf clubs uit Serie A vragen om clubs Super League te straffen

Elf clubs uit de Serie A hebben de Italiaanse competitie gevraagd om AC Milan, Internazionale en Juventus te straffen voor hun betrokkenheid bij de Super League. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

AS Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma en Cagliari zouden competitiebaas Paolo Dal Pino een brief hebben gestuurd. Ze roepen daarin volgens ANSA op "om de acties van de clubs te analyseren". AC Milan, Internazionale en Juventus zouden "door in het geheim te handelen het Italiaanse voetbal beschadigd hebben".

De Italiaanse clubs maken zich ook zorgen over eventuele nieuwe pogingen om een Super League van de grond te krijgen. Volgens het elftal hebben nog niet alle clubs zich formeel teruggetrokken, wat een teken kan zijn dat ze nog hopen op een herstart.

De komst van de Super League werd begin deze week aangekondigd door twaalf grote clubs. Na felle kritiek besloten veel clubs zich al snel terug te trekken uit het initiatief.

De elf clubs willen gauw tot een spoedvergadering komen met de twintig clubs uit de Serie A.