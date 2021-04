Ajax is officieus kampioen na zege op AZ: 2-0

Ajax is officieus kampioen van Nederland. De club uit Amsterdam won een aantrekkelijk duel met 2-0 van AZ, voor 7500 enthousiaste toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA. Davy Klaassen maakte beide doelpunten. Hij opende de score in de 66e minuut en tekende in de 90e minuut voor de eindstand.

Ajax heeft 12 punten meer dan PSV, met nog vier competitiewedstrijden te spelen. Het doelsaldo van de koploper is 33 treffers beter dan dat van de club uit Eindhoven. Ajax is officieel kampioen als het volgende week zondag minimaal een punt overhoudt aan het thuisduel met FC Emmen.

AZ raakte achterop in de strijd om de tweede plaats, die recht geeft op een plaats in de voorronden van de Champions League. PSV heeft nu 3 punten meer en een beter doelsaldo dan de formatie uit Alkmaar.