Ajax is kampioen na zege op FC Emmen (4-0)

Ajax heeft de 35e landstitel veiliggesteld. De club uit Amsterdam is na de thuiszege op FC Emmen (4-0) onbereikbaar voor de concurrentie geworden. Ajax werd kampioen in een lege Johan Cruijff ArenA. Duizenden supporters vierden de titel rondom het stadion, met luid gezang en heel veel vuurwerk.

Jurriën Timber opende de score in de 10e minuut, met zijn eerste treffer in het betaalde voetbal. Na rust scoorden Sébastien Haller, Devyne Rensch en Davy Klaassen. Dusan Tadic bereidde de treffers van Rensch en Klaassen voor. Hij is vooralsnog de meeste waardevolle speler van Ajax dit seizoen in de Eredivisie, met 14 doelpunten en 16 assists.

Ajax won twee weken geleden ook al de KNVB-beker. De club uit de hoofdstad verzekerde zich achtmaal eerder van de zogenoemde 'dubbel'. FC Emmen blijft de nummer 16 van de Eredivisie. Die positie verplicht aan het einde van het seizoen tot deelname aan de play-offs voor promotie en degradatie.