Ten Hag: misschien beter fans in de ArenA kunnen toelaten

Met een paar soepele danspasjes op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA vierde trainer Erik ten Hag de 35e landstitel van Ajax. Hij pakte een microfoon en schreeuwde: wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Duizenden supporters juichten hem toe. "Ik zag hoe blij ze waren dat we de 'dubbel' naar Amsterdam hebben gehaald", zei hij even later.

De fans waren naar de Johan Cruijff ArenA gekomen, ondanks een oproep van burgemeester Femke Halsema om de landstitel niet met grote groepen te vieren. "Volgens de coronaregels was dit niet helemaal verantwoord", erkende Ten Hag. "Ik ben geen expert, maar volgens mij was het beter geweest als er gewoon fans in het stadion waren toegelaten. We hebben het hele seizoen onze fans gemist maar wel hun enorme steun gevoeld. Dit wilden we ze niet onthouden."

Ten Hag genoot van de blijdschap bij zijn spelers na de ruime zege op FC Emmen (4-0). "Het was alsof er een pupillenelftal kampioen is geworden", zei hij. "Dat zegt iets over deze groep. Maar de titel en de beker winnen is ook niet vanzelfsprekend. Wij staan met Ajax al drie jaar bovenaan in Nederland. Komend seizoen zullen we nog meer worden uitgedaagd. Zo gaat dat."

Tonny Bruins Slot

Ten Hag legde even na het duel met Emmen een shirt bij een foto van Tonny Bruins Slot, de meesterscout die op 1 november vorig jaar overleed. "Hij was een gigant, als mens en analist. We konden vanwege corona niet eens naar zijn uitvaart. Zo wilden we Tonny eren", zei hij.

Ten Hag verbond afgelopen vrijdag zijn toekomst aan Ajax met een handtekening onder een nieuw contract dat pas medio 2023 afloopt. De trainer liet in het midden of hij gesprekken heeft gevoerd met Tottenham Hotspur en Duitse clubs. "Dat is niet belangrijk", antwoordde hij. "Ik wil hier nog minimaal twee seizoenen blijven. We zullen onze sportieve plicht de komende duels vervullen al zal ik ook rekening houden met spelers die vermoeid zijn. Daarna gaat het vizier naar het volgende seizoen. We weten wat we willen. We willen de Europese top uitdagen."