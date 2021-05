Fortuna Sittard meldt verboden aanbod FC Emmen bij KNVB

Fortuna Sittard heeft vlak voor de laatste speelronde in de Eredivisie een aanmoedigingspremie aangeboden gekregen van FC Emmen. Dat is in strijd met de reglementen van de KNVB. Fortuna Sittard heeft de zaak daarom aangekaart bij de voetbalbond, zo bevestigen de club en de voetbalbond naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. De KNVB schakelt de aanklager betaald voetbal in, die een vooronderzoek kan instellen.

Fortuna sluit het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Willem II. FC Emmen speelt in Venlo tegen het al gedegradeerde VVV. Emmen staat op de zestiende plek, een positie die deelname aan de play-offs om promotie/degradatie betekent, met 1 punt minder dan Willem II. De club uit Drenthe bood Fortuna Sittard rechtstreeks een premie, bedoeld als aanmoediging om een resultaat te halen in Tilburg.