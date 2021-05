Bondscoach De Boer wil met Oranje minimaal naar halve finale EK

Minimaal de halve finale bereiken en voor het allerhoogste moet het ook een beetje meezitten, antwoordt Frank de Boer op de vraag met welke doelstelling hij aan het EK begint. "We zijn geen topfavoriet", stelt de bondscoach van Oranje. "Dan denk ik aan België, Frankrijk en Spanje. Portugal kan ook een sterk elftal op de mat brengen en dan heb je ook nog Duitsland, Engeland en Italië. We gaan voor het hoogste, maar alles meer dan een halve finale is meegenomen."

De Boer, sinds zaterdag 51 jaar oud, begint komende maandag met veertien internationals aan de voorbereiding op de Europese eindronde die van 11 juni tot en met 11 juli in 11 steden en 11 landen wordt gehouden. 11 is het gekkengetal en de zesde eindronde voor De Boer, en eerste als bondscoach, is nu al vreemd en bijzonder vanwege corona. "Ik hoop dat het EK gaat leven", zegt de 112-voudig international. "Ik kreeg altijd energie als er Oranje-fans in een lange mars over een brug liepen."

Volgende week woensdag, na drie dagen trainen, vertelt De Boer welke acht spelers hij uit zijn voorselectie van 34 internationals schrapt. "Ik heb de meeste namen in mijn hoofd, het gaat nog om vier of vijf spelers", vertelt de bondscoach die volgende week vrijdag een duidelijke boodschap heeft als alle beschikbare internationals zich verzamelen in Zeist.

Focus

"Als staflid heb ik tijdens het WK van 2010 geleerd hoe belangrijk het is om een doel te hebben", vertelt hij. "Daar moet continu de focus op liggen. Dus niet bezig zijn met randzaken maar je anderhalve maand helemaal toewijden. Constant rekening houden waarmee je bezig bent. Ik kan daar Ruud ook in gebruiken", zegt hij over zijn assistent Van Nistelrooij. "In 2008 speelde hij drie fantastische poulewedstrijden op het EK", doelt De Boer op memorabele duels met Frankrijk en Italië. "Maar tegen Rusland was de focus even weg. En over was het EK."

De poule van het Nederlands elftal op het komende EK is een stuk eenvoudiger dan 13 jaar geleden op de eindronde in Zwitserland en Oostenrijk met tegenstanders als Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). "Maar het zijn geen ploegen waar je zo overheen loopt", waarschuwt De Boer. "Oekraïne won laatst van Spanje. Bijna alle spelers van Oostenrijk voetballen in de Bundesliga. En Noord-Macedonië verraste onlangs Duitsland. Maar we zijn favoriet en spelen onze eerste drie duels in eigen land, hopelijk met veel fans op de tribune. Dat was op EURO 2000 ook een voordeel."

'We zijn geen topfavoriet'

"We hebben een uitstekende ploeg, met kwaliteit in alle linies", vindt De Boer die de voorbereiding van drie weken wil benutten om op meerdere systemen te oefenen. Een tactiek met vier verdedigers, drie middenvelder en drie aanvallers is voor de bij Ajax opgegroeide oud-verdediger allang niet heilig meer. De uitwedstrijd van vorig jaar oktober tegen Italië (1-1) leerde hem dat een systeem met drie centrale verdedigers en aanvallende backs Oranje best past. "Maar we blijven echt niet met onze kont in het strafschopgebied hangen", zegt hij. "Maar we zijn geen topfavoriet en willen het maximale uit onze selectie halen."

Na twee gemiste eindronden oogt het Nederlands elftal weer als een eenheid, met veel spelers die zich vrienden noemen en ook op het veld veel voor elkaar over hebben. "Dat is op een eindronde belangrijk. Dat zag je op het WK van 1990 en het EK van 1996, toen bij ons de sfeer niet fantastisch was. En Frankrijk passeerde Benzema niet vanwege zijn voetbalkwaliteiten voor het laatste WK", zegt de Boer die zijn geblesseerde aanvoerder Virgil van Dijk zal missen. "Je hoeft maar naar Virgil te kijken. Daar staat iemand. Maar Wijnaldum is ook nadrukkelijk aanwezig en zegt iets als hij dat nodig vindt, net als Memphis. En De Ligt, De Roon en Blind zijn ook leiders."