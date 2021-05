Koeman weet pas volgende week of hij coach van Barcelona blijft

Ronald Koeman krijgt pas volgende week te horen of hij ook volgend seizoen de coach is van FC Barcelona. Dat maakte voorzitter Joan Laporta van de Catalaanse club op een persconferentie bekend.

"Zodra het seizoen voorbij is, gaan we evalueren hoe dingen zijn gegaan en wat onze opties zijn voor de toekomst", zei Laporta, die benadrukte dat de club Koeman altijd met veel respect heeft behandeld. "We zullen met hem gaan praten."

Koeman voerde afgelopen dinsdag in het bijzijn van zijn zaakwaarnemer Rob Jansen al een gesprek met voorzitter Laporta. Daar kwam toen ook geen duidelijke beslissing uit voort. Het contract van de oud-bondscoach van Oranje in Barcelona loopt nog een jaar door.