Neef Promes: ik had wel dood kunnen zijn

Een neef die zegt te zijn neergestoken door voetballer Quincy Promes doet een dramatisch verhaal in De Telegraaf. Het was lang een leuk feest in een bedrijfsgebouw in Abcoude. „Ik ben tijdens het feest nog met Quincy op de foto geweest. Later sloeg de stemming om voor mij onduidelijke reden om en werd ik aangevallen toen het feest eigenlijk al was afgelopen.”

"Plotseling zag ik mijn neef met een woeste blik in zijn ogen op me afstormen. Ik deinsde naar achteren en viel achterover. Dat redde denk ik mijn leven want anders was het mes niet in mijn knie maar in mijn bovenlichaam terechtgekomen. Ik voelde meteen mijn been warm worden van het bloed. Ik trok me overeind aan iemand die naast me stond maar kon mijn been amper nog bewegen. Die persoon heeft me naar de auto begeleid en ging mee naar het ziekenhuis. Daar schrokken ze zich rot van de diepe steekwond. Artsen liepen af en aan en keken allemaal zeer bedenkelijk. Ik ging me steeds meer zorgen maken.”

„Het is me totaal niet om geld te doen. Maar ik heb al een jaar niet kunnen werken en ook de toekomst is zeer onzeker. Je kunt niet iemand neersteken en dan vervolgens gewoon lekker doorgaan met je leventje zonder de consequenties te aanvaarden.”