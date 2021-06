‘Eriksen heeft nooit hartproblemen gehad’

Bij de Deense middenvelder Christian Eriksen, die zaterdag in het ziekenhuis werd opgenomen nadat hij neerviel tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland, zijn volgens zijn voormalige cardioloog nooit hartproblemen geconstateerd tijdens zijn tijd bij Premier Leagueclub Tottenham Hotspur.

De 29-jarige voetballer zakte in de 42e minuut van de wedstrijd in elkaar terwijl hij langs de linkerzijlijn rende na een inworp van Denemarken. Hij werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel en hij zou aanspreekbaar zijn.

Dokter Sanjay Sharma van de St. George's University in Londen zei dat er bij Eriksen sinds 2013 nooit afwijkende testresultaten zijn vastgesteld. Al sloeg de twijfel kortstondig toe toen hij de beelden zag van hoe de spelmaker van Internazionale neerviel. "Ik dacht: 'Oh mijn god? Is er iets dat we niet hebben gezien?' Maar ik heb alle testresultaten bekeken en alles zag er perfect uit", vertelde Sharma zondag tegen The Mail on Sunday.

"Vanaf de dag dat we hem vastlegden, was het mijn taak hem te screenen en we hebben hem elk jaar getest. Zijn tests tot 2019 waren volkomen normaal, zonder duidelijke onderliggende hartafwijking. Ik kan daarvoor instaan ​​omdat ik de tests heb gedaan."