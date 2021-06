‘Eriksen heeft gepost in groepschat en wil snel terugkeren’

Christian Eriksen heeft zich enkele uren na het ongeluk tijdens de EK-wedstrijd tussen de Denen en Finnen gemeld in de groepschat van zijn club Internazionale. Volgens Giuseppe Marotta, de baas van de Italiaanse topclub, maakt de 29-jarige Deen het goed.

"Het gaat veel beter met hem. Hij heeft de ploeg gerustgesteld en zei dat hij snel zal terugkeren", aldus Giuseppe Marotta voor de camera van Sky Sport.

De wedstrijd in groep B lag een uur en drie kwartier stil en werd uiteindelijk om 20.30 uur hervat. Dat gebeurde omdat de Deense selectie vanuit de kleedkamer met Eriksen had gesproken.

De oud-speler van Ajax, 29 jaar oud, werd op het veld minutenlang gereanimeerd. Eriksen ontving de bal na een inworp en viel voorover in het gras, zonder dat daar aanleiding voor was. Het spel werd direct stilgelegd en spelers gebaarden dat de verzorgers zo snel mogelijk het veld in moesten komen. Al snel kregen de verzorgers versterking van medisch personeel.

De spelers van Denemarken gingen om het medische personeel heen staan zodat de camera's Eriksen niet in beeld konden nemen. Uit de gezichten van de spelers bleek de ernst van de situatie. Diverse ploeggenoten durfden niet te kijken.