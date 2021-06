Kranten gematigd positief over openingsduel Oranje

De kranten zijn grotendeels tevreden over het openingsduel van Oranje tijdens het EK tegen Oekraïne. Die wedstrijd werd in de slotfase gewonnen met 3-2. Wel lijkt er ook ruimte te zijn voor groei.

NRC omschrijft het openingsduel van Oranje op het EK als "een spectaculaire wedstrijd waarin Nederland het zichzelf onnodig moeilijk maakte." Het elftal van Frank de Boer "oogde bij vlagen kwetsbaar", aldus de krant.

Het AD is positiever en schrijft over een "droomstart" voor Oranje. De 3-2 overwinning op Oekraïne was dan ook "dikverdiend" volgens de krant. "Opeens moppert er niemand in Nederland meer over 5-3-2 of over de keuzes van Frank de Boer. Er valt nog genoeg op dit Oranje aan te merken, maar de weg naar de groepswinst ligt voorlopig open."

Koninklijke overwinning

Ook de Volkskrant is te spreken over de opstelling en tactiek van De Boer. Volgens de krant was de overwinning hierdoor in zekere zin een eerbetoon aan de bondscoach. Maar ook de spelers krijgen lof. Denzel Dumfries en Wout Weghorst worden als "arbeiders met kolengruis aan de voeten. Werkers. Rouwdouwers" geprezen. "Met één overwinning zijn de achtste finales al dichtbij."

De Telegraaf ziet de knock-outfase eveneens dichtbij komen. De krant spreekt van een "zenuwslopende zege" voor het Nederlands elftal. "Vanaf het ereterras toegejuicht door koning Willem-Alexander en koningin Máxima, heeft Oranje in de meest krankzinnige EK-wedstrijd tot dusver een koninklijke overwinning op Oekraïne geboekt."