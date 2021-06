Buitenlandse media onder de indruk van openingsduel Oranje

Buitenlandse media zijn te spreken over de openingswedstrijd van het Nederlands elftal op het EK. Oranje ging tijdens de wedstrijd in Amsterdam tegen Oekraïne lange tijd aan kop, maar moest in de eindfase toch nog hard werken om de uiteindelijke 3-2 overwinning veilig te stellen.

De BBC spreekt van "een interessante wedstrijd" met een "dramatische eindfase". De Britse omroep omschreef de wedstrijd als een welkome afleiding van het incident met de Deense voetbalspeler Christian Eriksen, die zaterdagavond op het veld een hartstilstand kreeg tijdens de wedstrijd tegen Finland. "Misschien was de spannende 3-2 winst van Nederland op Oekraïne precies wat het toernooi nodig had: iets om te vieren na een schrijnende 36 uur voor het Europese voetbal", aldus de omroep.

Ook de Britse krant The Guardian zag de wedstrijd, en met name de tweede helft, als een van de hoogtepunten van de derde dag van het EK. "De pulserende, vijf doelpunten tellende tweede helft lichtte de derde dag van het toernooi op." Volgens de krant werd een bittere teleurstelling bij Oekraïne "door de strot geduwd".

Mentale boost

De Belgische krant Het Laatste Nieuws omschrijft de slotfase als "knotsgek." Op het laatste moment werd volgens de krant een crisis vermeden. "75 minuten lang leek Nederland een statement te gaan maken. Oranje liep bij wijlen over Oekraïne heen. Toch gaf het in vier minuten tijd nog een 2-0-voorsprong weg om dan in de slotfase alsnog via Dumfries de match naar zich toe te trekken. Een gigantische mentale boost, maar niet alle twijfels verdwenen zo onder de grasmat", aldus Het Laatste Nieuws.

Volgens de Duitse krant Süddeutsche Zeitung was "rouwkleding overbodig", verwijzend naar de zwarte trainingspakken waarmee het elftal voorafgaand aan de wedstrijd het grasveld opkwam. Ook de aanwezigheid van koning Willem-Alexander bleef bij de oosterburen niet onopgemerkt. "Nederland laat de koning juichen", kopt de Duitse krant Bild bij een foto van de koning die werd gemaakt na het winnende doelpunt. "Na de 3-2 is hij moeilijk kalm te houden en balt hij beide vuisten", aldus Bild.