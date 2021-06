Alle deelnemers EK wensen Eriksen sterkte in filmpje

Alle landen die meedoen aan het EK voetbal hebben een filmpje opgenomen waarin ze Christian Eriksen sterkte wensen. Voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond UEFA opent de videoboodschap van ruim 7 minuten, de EK-scheidsrechters sluiten het filmpje af met de mededeling dat ze een gesigneerd shirt gaan overhandigen aan Eriksen.

Namens het Nederlands elftal kwam bondscoach Frank de Boer met een steunbetuiging aan de Deense voetballer, die vorige week tijdens de eerste EK-wedstrijd tegen Finland in Kopenhagen op het veld in elkaar zakte en gereanimeerd moest worden.

"Wat heb je ons laten schrikken", zegt De Boer, onder wie Eriksen doorbrak bij Ajax. "Gelukkig hebben we gehoord dat je aan de betere hand bent. Het enige wat telt, is dat je snel herstelt. We hopen je snel weer te zien op de velden of waar dan ook. Het ga je goed. En weet dat wij er altijd voor je zullen zijn." Volgens UEFA-voorzitter Ceferin laat het incident zien "hoe fragiel ons leven is". "De hele voetbalfamilie staat achter je. Blijf sterk!"

Klappen

Onder anderen de Belgische recordinternational Jan Vertonghen, de Spaanse bondscoach Luis Enrique, de Franse keeper Hugo Lloris, aanvoerder Gareth Bale van Wales, de Duitse verdediger Robin Gosens en doelman Gianluigi Donnarumma van Italië komen in het filmpje voorbij. "Jongen, wat heb je ons allemaal enorm laten schrikken", zegt Vertonghen, die bij Ajax en Tottenham Hotspur samenspeelde met Eriksen. "Gelukkig heb ik je al even kunnen spreken. Ik hoop dat alles goed komt."

België speelt donderdagavond in Kopenhagen tegen Denemarken. In de 10e minuut gaan de toeschouwers een minuut klappen voor de nummer 10 van Denemarken. De spelers hebben aangegeven ook mee te doen. Ze leggen daarvoor het spel even stil.