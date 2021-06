Spaanse aanvoerder Jordi Alba: het was gewoon slecht

Spanje speelde zaterdag op het Europees kampioenschap voetbal opnieuw gelijk. Het werd tegen Polen 1-1, na de eerdere 0-0 tegen Zweden. "Het was gewoon slecht", zei aanvoerder Jordi Alba naderhand. Kansen op het bereiken van de tweede ronde zijn er nog wel. Alba: "We moeten er in blijven geloven. Het kan allemaal nog goed komen. Ik heb er ook nog wel vertrouwen in. We hebben vandaag ook tot het einde gevochten om de winnende treffer te maken. We verzuimden echter de kansen te benutten. Ja, we staan onder druk nu. Maar we gaan niet aan onszelf twijfelen."