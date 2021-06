Kranten lovend over tandem Malen – Depay

De Nederlandse kranten zagen Oranje overtuigend met 3-0 winnen van Noord-Macedonië, maar er blijven twijfels over het 5-3-2 systeem van bondscoach Frank de Boer. Het optreden van Donyell Malen, die naast Memphis Depay in de aanval startte in plaats van Wout Weghorst, smaakt volgens de dagbladen naar meer.

"Het Nederlands elftal groeit in het EK, met spel dat enig optimisme wekt met het oog op de achtste finale: creativiteit, teamverband, klasse, zelfvertrouwen, plus de doorstart van de tandem Memphis Depay - Georginio Wijnaldum", schrijft de Volkskrant. Tegen Noord-Macedonië werd er beter gevoetbald dan tegen Oekraïne en "veel beter" dan tegen Oostenrijk. "Al waren dat moeilijker tegenstanders."

Volgens Trouw wilde Oranje in de laatste groepswedstrijd vooral vertrouwen tanken voor de knockoutfase, maar valt te bezien of dat is gelukt. De 3-0 overwinning "kon niet verhullen dat het voetballend allemaal heel schraal blijft, in dit systeem", stelt de krant. "Pas toen De Boer zijn elftal maandagavond na de rust weer in het meer vertrouwde 4-3-3 had gegoten, kwam er meer variatie en gevaar in het aanvalsspel."

NRC spreekt van een "keurige zege" in de Johan Cruyff ArenA, waarbij er vrijer en met meer lef werd gespeeld. Met name de chemie voorin tussen Donyell Malen en Memphis Depay viel op. "Het gaat bijna intuïtief. Ogenschijnlijk makkelijk." Moet De Boer ook in de achtste finale met Malen in plaats van Wout Weghorst starten, vraagt de krant zich daarom af. "Feit is dat Oranje maandag gevaarlijker was dan tegen Oekraïne en Oostenrijk."

Wat De Telegraaf betreft heeft Malen laten zien "klaar te zijn voor een basisplaats in de achtste finale". De aanvaller van PSV liet opnieuw zien "een beter klik" met Depay te hebben dan Weghorst. "In de Johan Cruijff ArenA gold: met Malen meer mans."

Het AD zag het Nederlands Elftal een "zorgeloze" zege boeken op Noord-Macedonië. Het dagblad voorziet een nieuwe nationale discussie over de tactiek van bondscoach Frank de Boer. "Oranje was in de tweede helft in een klassieke 4-3-3 formatie een stuk dominanter dan vóór rust." Ook bij het AD maakte het duo Depay en Malen indruk. "De samenwerking tussen beide spitsen smaakt, op weg naar de achtste finale in Boedapest, hoe dan ook naar meer."