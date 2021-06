Buitenlandse media zien Oranje groeien in toernooi

Buitenlandse media zijn grotendeels te spreken over het spel van Oranje tijdens de wedstrijd tegen Noord-Macedonië (0-3 winst). Volgens sommige titels heeft Nederland zich met de groepswinst bij de titelfavorieten van dit EK gevoegd.

De Britse krant The Guardian ziet Nederland zich ontpoppen tot een team dat de andere landen het liefst ontlopen in de knockoutfase. "De 3-5-2 formatie van de bondscoach zal niet langer in twijfel worden getrokken", aldus het dagblad. "En het gezond verstand suggereert dat Oranje ook in de achtste finale zondag in Boedapest weer beter voor de dag zal komen." De BBC spreekt van "opnieuw een dominant optreden voor 12.000 fans in de Johan Cruyff ArenA".

Het Laatste Nieuws uit België zag Oranje stroef uit de startblokken komen tegen Noord-Macedonië. "Na rust schakelde Nederland over op een 4-3-3, liep het vlotter en legde het de match snel in een beslissende plooi." De krant kijkt vooruit naar zondag, als Nederland in Boedapest aantreedt voor de achtste finale. "Dan zal duidelijker worden wat onze noorderburen echt waard zijn."

Volgens de Süddeutsche Zeitung heeft Nederland zich met de groepswinst bij de groep titelfavorieten voor het EK gevoegd - ook al waren er bij de wedstrijd tegen Noord-Macedonië wat "incidentele concentratieproblemen".

Het Duitse dagblad wijst op het Europees kampioenschap van 2008, waarin Oranje ook als groepshoofd eindigde na klinkende zeges op Frankrijk, Italië en Roemenië. "Toen het hele land al droomde van de titel, werden ze in de kwartfinales tegen Rusland (1-3) uitgeschakeld. Zoiets wil je dit jaar zeker vermijden in de ronde van de laatste zestien."

Het Spaanse El País spreekt van een "zeer ontspannen" overwinning maandagavond. "De mannen van De Boer vielen snel, non-stop vanaf de zijkanten de zwakke verdediging van Noord-Macedonië aan." De krant concludeert dat Oranje heeft laten zien een "voldoende rijk en gevarieerd" team te hebben om zowel het 3-5-2 systeem als het 4-3-3 toe te passen.