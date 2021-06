Dolberg beleeft onvergetelijke terugkeer in Amsterdam

Kasper Dolberg heeft intens genoten van zijn terugkeer in Amsterdam. De oud-speler van Ajax vertolkte in de Johan Cruijff ArenA met twee doelpunten de hoofdrol bij het duel tussen Denemarken en Wales in de achtste finales van het EK (4-0). "Het is onwerkelijk", zei de maker van de eerste twee goals.

"Dit is een heel speciale plek voor mij. Het was een dag voor de wedstrijd al bijzonder om weer in Amsterdam te komen. Deze stad betekent veel voor me", zei de 23-jarige spits, die in 2015 werd aangetrokken door Ajax. Een jaar later maakte de Deen zijn debuut in de hoofdmacht. Dolberg vertrok in 2019 bij Ajax na 33 doelpunten in de Eredivisie en ging in Frankrijk voetballen bij Nice.

"Hier startte alles voor mij. Het was te gek om hier weer te spelen", zei Dolberg, die voor het eerst op dit EK in de basis mocht starten. Hij betaalde het vertrouwen van bondscoach Kasper Hjulmand terug met twee doelpunten. "Het heeft zo moeten zijn", zei Hjulmand. "Ik had vooraf een goed gevoel over Kasper en hij deed het fantastisch." De Denen voerden hun aantal doelpunten op dit EK op naar negen, waarmee ze hun record uit 1984 evenaarden.