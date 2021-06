Zwitserland schakelt wereldkampioen Frankrijk op EK uit

In een bizarre wedstrijd heeft Zwitserland bij het EK voor een grote stunt gezorgd door wereldkampioen Frankrijk uit te schakelen. Dat gebeurde in een strafschoppenreeks: 5-4. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 3-3. In de beslissende penaltyserie miste uitgerekend sterspeler Kylian Mbappé de tiende en laatste strafschop. Vanaf de 55e minuut gebeurde er bij een Zwitserse voorsprong (0-1) van alles in Boekarest. Nadat de Franse doelman Hugo Lloris een Zwitserse strafschop had gekeerd, zorgde Karim Benzema met twee snelle treffers voor een verrassende wending (2-1). Paul Pogba leek het spectaculaire duel een kwartier voor tijd te beslissen (3-1), maar Frankrijk waande zich iets te vroeg zeker van de winst. De Zwitsers dwongen op karakter en kwaliteit alsnog een verlenging af (3-3). Zwitserland speelt vrijdag in de kwartfinale tegen Spanje in Sint-Petersburg. Zwitserland gaf het favoriete Frankrijk verrassend goed partij. Na een kwartier kwam de wereldkampioen voor de derde keer alweer bij dit EK op achterstand. Clément Lenglet liet zich simpel wegzetten door Haris Seferovic, die met een bekeken kopbal doel trof: 0-1. Controle Zwitserland hield ook na de rust controle over het duel en kreeg een unieke kans om de marge te verdubbelen. Doelman Lloris stopte de strafschop van Ricardo Rodriguez fraai. Benzema, de man die altijd loert op een doelpunt en bijna altijd op de goede plek staat, kwam kort daarna twee keer tot scoren binnen 3 minuten. Met een schitterende uithaal leek Pogba de definitieve knock-out uit te delen (3-1), maar met opnieuw een rake kopbal bracht Seferovic de spanning terug. Mario Gavranovic dwong met een mooie individuele actie een verlenging af (3-3), maar niet voordat de Franse invaller Kingsley Coman in de extra tijd op de lat had geschoten. Mbappé miste in de verlenging nog een paar grote kansen en was in de penaltyserie de grote schlemiel. Doelman Yann Sommer, die tijdens het EK vader werd en even terug naar huis ging, redde bekwaam en was daarmee de gevierde man bij het dolblije Zwitserland.