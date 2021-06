Mbappé verontschuldigt zich voor gemiste strafschop op EK

Kylian Mbappé heeft zich via sociale media verontschuldigd voor zijn gemiste strafschop op het EK tegen Zwitserland, waardoor Frankrijk werd uitgeschakeld. De 22-jarige aanvaller nam in Boekarest de vijfde penalty, die werd gestopt door de Zwitserse keeper Yann Sommer. "Het spijt me. Ik wilde het team helpen, maar ik heb gefaald", schreef Mbappé.

Mbappé kwam op het EK in vier wedstrijden niet tot scoren. Hij miste tegen Zwitserland in de verlenging, bij een stand van 3-3, een grote kans. In de strafschoppenserie waren alle penalty's raak, tot Mbappé aan de beurt was. Door zijn misser vloog de wereldkampioen uit het toernooi.

"Het verdriet is immens na deze uitschakeling, we hebben ons doel niet kunnen bereiken", aldus de aanvaller van Paris Saint-Germain. "Ik weet dat jullie, de fans, teleurgesteld zijn. Ik wil jullie toch bedanken voor alle steun en dat jullie altijd in ons geloven. Het zal moeilijk zijn om in slaap te vallen, maar die ups en downs horen bij de sport waar ik zo van hou. Het belangrijkste is dat we sterker terugkomen."

De Franse nummer 10 kreeg via Instagram en Twitter steunbetuigingen van onder anderen zijn clubgenoot Neymar en Pelé. "Houd je hoofd omhoog, Kylian. Morgen is de eerste dag van een nieuwe reis", aldus het Braziliaanse voetbalicoon.

Bondscoach Didier Deschamps nam Mbappé in bescherming. "Hij was vaak beslissend voor ons en nam de verantwoordelijkheid voor deze penalty. Niemand is boos op hem", aldus Deschamps. "We hebben samen magnifieke momenten beleefd, maar nu zitten we vol verdriet. Dit doet pijn."