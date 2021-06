De Boer is opgestapt als bondscoach van Oranje

Frank de Boer is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Twee dagen na de nederlaag tegen Tsjechië in de achtste finales van het EK (0-2) sprak hij in Zeist met de directie van de KNVB, bestaande uit directeur betaald voetbal Eric Gudde en directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma.

De Boer had een contract tot het WK van eind volgend jaar in Qatar. In die verbintenis was opgenomen dat hij moest vertrekken als de kwartfinale van het EK niet werd gehaald. De Boer arriveerde dinsdag voor een gesprek in Zeist met het plan om te vertrekken.

"Vooruitlopend op de evaluatie heb ik besloten niet verder te gaan als bondscoach", laat hij weten. "De doelstelling is niet gehaald, dat is duidelijk. Toen ik in 2020 benaderd werd om bondscoach te worden vond ik het een eer en een uitdaging, maar ik was me ook bewust van de druk die er meteen vanaf mijn aanstelling op zou komen te liggen. Die druk neemt nu alleen maar toe, en dat is geen gezonde situatie voor mij, noch voor de selectie in aanloop naar zo’n belangrijke wedstrijd voor het Nederlands voetbal op weg naar WK-kwalificatie. Ik wil iedereen bedanken, natuurlijk de fans en de spelers. Complimenten ook aan de directie die hier op de campus voor een echt topsportklimaat heeft gezorgd."