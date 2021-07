Belgische voetbalbond verplicht Noa Lang tot bezoek Holocaustmuseum

Oranje-jeugdinternational Noa Lang moet van de Belgische voetbalbond een bezoek brengen aan Kazerne Dossin in Mechelen, een museum over de Holocaust en mensenrechten. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge kreeg die straf vrijdag naar aanleiding van incidenten na afloop van de kampioenswedstrijd tegen Anderlecht in mei.

Na het duel (3-3) zong Lang met supporters "Liever dood dan Sporting-Jood", over de tegenstander. Club Brugge benadrukte eerder al dat het om "een geuzennaam" ging en dat er "geen enkele antisemitische ondertoon" in het gezang van Lang zat en ook de speler zelf zei niemand hebben te willen beledigen.

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) kwam vrijdag tot de conclusie dat de liederen wel kwetsend waren. "Dat blijkt onder meer uit de scherpe reacties na het verspreiden van de video", klinkt het. Maar de instantie is er ook van overtuigd dat er geen racistisch oogmerk was in de woorden van Lang, waardoor is besloten tot een alternatieve sanctie.

Kazerne Dossin in Mechelen is een voormalige deportatiekamp en huisvest nu een museum over de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als Lang het museum niet voor 1 oktober heeft bezocht, wordt de oud-Ajacied automatisch geschorst voor twee wedstrijden, aldus de KBVB.