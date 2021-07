UEFA nodigt Deen Eriksen uit voor finale Europees kampioenschap

Voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA heeft Christian Eriksen uitgenodigd om zondag op Wembley de finale van het Europees kampioenschap voetbal bij te wonen. De Deense middenvelder werd in het eerste duel van zijn land op het toernooi getroffen door een hartstilstand, maar maakt het inmiddels naar omstandigheden weer goed. Of de oud-speler van onder meer Ajax gehoor geeft aan de uitnodiging, die ook geldt voor zijn vriendin, is nog niet duidelijk. "Mogelijk is het voor hem beter om nog wat rust te nemen", aldus de UEFA. "Dat horen we dan nog wel. Wij zouden het in elk geval fijn vinden als hij er bij is." Mogelijk staat Denemarken in de finale. Het land speelt woensdag in de halve finale tegen Engeland.